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Политика
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Будет своевременный сигнал: Зеленский призвал к положительному решению на саммите НАТО

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский призвал организацию Североатлантического договора принять решение о членстве Украины в НАТО на июльском саммите.

Об этом глава государства заявил в понедельник в своем видеообращении к участникам Копенгагенского саммита демократии.

— Пришло время убрать самую большую неопределенность в Европе, то есть принять положительное политическое решение о членстве в НАТО. Это следует сделать уже на июльском саммите блока. Это будет своевременный сигнал — сигнал, что нет даже малейшей вероятности, что демократия проиграет или уступит свои ценности в этой войне, — сказал он.

Зеленский отметил важность продолжения военной поддержки Украины. Он отметил, что демократия может и должна доказать, что она мощнее.

Кроме того, президент подчеркнул необходимость продолжать экономическое и политическое давление на Россию, чтобы агрессор чувствовал, что ему не обыграть демократию.

Зеленский отметил, что демократия может проиграть в сердцах людей мира, если в них воцарится страх, что в мире разрешено делать то, что делает Россия. Поэтому нельзя простить российскую агрессию и нельзя заморозить страдания и неволю, которые РФ принесла на украинскую землю.

21 апреля стало известно, что Владимир Зеленский принял приглашение генсека НАТО Йенса Столтенберга принять участие в саммите НАТО, который состоится в Вильнюсе в июле.

По словам самого Столтенберга, все страны-члены хотят присоединения Украины, он подчеркнул, что будущее Украины — в евроатлантической семье.

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Владимир Зеленский, НАТО, Украина
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