G7 планирует конкретные действия для усиления изоляции РФ – Кирби
На саммите лидеров стран G7 в Японии будут предприняты конкретные шаги, которые усилят изоляцию РФ и ослабят ее способность продолжать войну против Украины.
Об этом заявил координатор стратегической коммуникации Совета по национальной безопасности США Джон Кирби.
— За последние 15 месяцев после вторжения России G7 демонстрировала солидарность с Украиной, сплачивала мир в поддержку Украины и отрезала Путина от ключевых технологий и финансирования по всему миру.
Вы увидите конкретные действия по дальнейшей изоляции РФ и ослаблению ее способности вести жестокую войну, – сказал Кирби.
По словам Кирби, уровень солидарности стран G7 сейчас даже выше, чем был в прошлом году.
Саммит лидеров стран G7 состоится 19-21 мая в японском городе Хиросима.
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