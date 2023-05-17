G7 планирует конкретные действия для усиления изоляции РФ – Кирби

На саммите лидеров стран G7 в Японии будут предприняты конкретные шаги, которые усилят изоляцию РФ и ослабят ее способность продолжать войну против Украины.

Об этом заявил координатор стратегической коммуникации Совета по национальной безопасности США Джон Кирби.

— За последние 15 месяцев после вторжения России G7 демонстрировала солидарность с Украиной, сплачивала мир в поддержку Украины и отрезала Путина от ключевых технологий и финансирования по всему миру. Вы увидите конкретные действия по дальнейшей изоляции РФ и ослаблению ее способности вести жестокую войну, – сказал Кирби.

По словам Кирби, уровень солидарности стран G7 сейчас даже выше, чем был в прошлом году.

Саммит лидеров стран G7 состоится 19-21 мая в японском городе Хиросима.

Источник : Укринформ

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