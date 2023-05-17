После войны между РФ и Украиной должно быть создано 100 км демилитаризованной зоны — Буданов

Вопросом окончания войны является создание 100 километровой демилитаризованной зоны между Россией и Украиной.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью ISLND TV.

У него спросили об образовании демилитаризованной зоны дистанцией 100 км между Россией и Украиной.

— Это, на мой взгляд, абсолютно правильная дистанция. Можно много дискутировать относительно того, какой она должна быть. Зона в 100 км это зона, из которой невозможно поражение обычными средствами. Все что не оперативно-тактического уровня станет невозможным. Ну и быстрый подход, рывок к границам тоже будет невозможным, — сказал он.

На вопрос, должно ли это воплощать Украина, или демилитаризованная зона должна быть образована с помощью, в частности, международного сообщества, Буданов ответил, что Россия, вероятно, не согласится это делать с помощью миротворческой миссии ООН, поскольку все еще имеет право вето в Совбезе.

— Это должно быть делом нашим, исключительно нашим. И это вопрос окончания войны. Я считаю, что мы должны достичь этого, это цель, — сказал он.

Начальник ГУР МО считает, что для российской власти, если она в будущем не будет иметь намерения атаковать, это не будет проблемой.

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