После войны между РФ и Украиной должно быть создано 100 км демилитаризованной зоны — Буданов
Вопросом окончания войны является создание 100 километровой демилитаризованной зоны между Россией и Украиной.
Об этом заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью ISLND TV.
У него спросили об образовании демилитаризованной зоны дистанцией 100 км между Россией и Украиной.
— Это, на мой взгляд, абсолютно правильная дистанция. Можно много дискутировать относительно того, какой она должна быть. Зона в 100 км это зона, из которой невозможно поражение обычными средствами. Все что не оперативно-тактического уровня станет невозможным. Ну и быстрый подход, рывок к границам тоже будет невозможным, — сказал он.
На вопрос, должно ли это воплощать Украина, или демилитаризованная зона должна быть образована с помощью, в частности, международного сообщества, Буданов ответил, что Россия, вероятно, не согласится это делать с помощью миротворческой миссии ООН, поскольку все еще имеет право вето в Совбезе.
— Это должно быть делом нашим, исключительно нашим. И это вопрос окончания войны. Я считаю, что мы должны достичь этого, это цель, — сказал он.
Начальник ГУР МО считает, что для российской власти, если она в будущем не будет иметь намерения атаковать, это не будет проблемой.
Летчик 204 бригады тактической авиации Воздушных сил ВСУ, майор Вадим Ворошилов с позывным Karaya в интервью ведущему ICTV Вадиму Карпьяку рассказал о количестве самолетов F-16, которые в корне изменятся ситуацию как в небе, так и на земле.Татьяна Забожко