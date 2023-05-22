В Беларуси люди надеются на белорусских добровольцев, которые воюют в Украине — журналистка

Реальные лидеры белорусской оппозиции сейчас в тюрьмах, а оппозицией в эмиграции в Беларуси разочарованы. Об этом заявила белорусская журналистка и главный редактор сайта Хартия 97 Наталья Радина в эфире телемарафона Единые новости.

По ее словам, Светлана Тихановская — случайная фигура, она не обладает какой-то компетенцией. Она отметила, что Тихановская никогда не была в политике и никогда не была в оппозиции к режиму Лукашенко.

— Мы все о ней узнали в августе 2020 года, как она была женой блогера, который набрал популярность накануне президентских выборов, — сказала Радина.

Сейчас, как сказала Радина, у белорусов разочарование, ведь на выборах 2020 года они голосовали против Лукашенко.

— По большому счету никто ничего не ждал от Тихановской. У нее был один пункт программы, который всех устраивал: я выигрываю эти выборы, проводятся новые президентские выборы, я иду жарить котлеты, — отметила главред Хартии 97.

Радина добавила, что Тихановская — некомпетентная и подконтрольная. Вокруг нее сегодня находятся бывшие чиновники режима Лукашенко и бывшие силовики. Она подчеркнула, что насколько они бывшие — мы не знаем.

— Сейчас надо понимать, что реальные лидеры (оппозиции, — Ред.) в тюрьмах. Это Николай Стеткевич, Павел Северинец, Евгений Афнагель, Алесь Беляцкий — наш Нобелевский лауреат. Это проевропейские, национально ориентированные сильные политики.

По мнению Радиной, в Беларуси сейчас люди надеются на белорусских добровольцев, которые воюют в Украине. Люди знают, что нужно освобождать своих лидеров из тюрем, поэтому надежда на этих людей.

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