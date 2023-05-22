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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

У Білорусі люди сподіваються на білоруських добровольців, які воюють в Україні – журналістка

У Білорусі люди сподіваються на білоруських добровольців, які воюють в Україні – журналістка
Фото: Unsplash

Реальні лідери білоруської опозиції зараз у в’язницях, а опозицією в еміграції у Білорусі розчаровані. Про це заявила білоруська журналістка та головна редакторка сайту Хартія 97 Наталія Радіна в ефірі телемарафону Єдині новини.

За її словами, Світлана Тихановськавипадкова фігура, вона не володіє якоюсь компетенцією. Вона зазначила, що Тихановська ніколи не була у політиці та ніколи не була в опозиції до режиму Лукашенка.

— Ми всі про неї дізналися у серпні 2020 року, як вона була дружиною блогера, який набрав популярності напередодні президентських виборів, – сказала Радіна.

Зараз, як сказала Радіна, у білорусів розчарування, адже на виборах 2020 року вони голосували проти Лукашенка.

— За великим рахунком ніхто нічого не чекав від Тихановської. У неї був один пункт програми, який усіх влаштовував: я виграю ці вибори, проводяться нові президентські вибори, я йду смажити котлети, – зауважила главред Хартії 97.

Радіна додала, що Тихановська – некомпетентна та підконтрольна. Довкола неї сьогодні перебувають колишні чиновники режиму Лукашенка і колишні силовики. Вона підкреслила, що наскільки вони колишні – ми не знаємо.

— Зараз треба розуміти, що реальні лідери (опозиції, – Ред.) у в’язницях. Це Микола Стеткевич, Павло Северинець, Євген Афнагель, Олесь Біляцький – наш Нобелівський лауреат. Це проєвропейські, національно орієнтовані сильні політики.

На думку Радіної, у Білорусі зараз люди сподіваються на білоруських добровольців, які воюють в Україні. Люди знають, що потрібно звільняти своїх лідерів із в’язниць, тому надія на цих людей.

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Білорусь, Олександр Лукашенко, Світлана Тихановська
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