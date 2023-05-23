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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Орбан сказав, що “бідні українці” не виграють війну – в МЗС відповіли

Віктор Орбан
Фото: Depositphotos

У Міністерстві закордонних справ відреагували на заяву угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана, який заявив, що Україна нібито “не виграє війну проти Росії”.

Речник відомства Олег Ніколенко зазначив, що такі заяви Орбана підтримують лише у Кремлі, а Україна має намір звільнити всі окуповані РФ території.

— Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, коментуючи агресію Росії проти України, заявив, що не важливо, хто до кого вторгнувся. Він переконаний, що Україна не зможе виграти війну. У Кремлі мають радіти: глава угорського уряду зняв відповідальність Росії за її агресію проти України, – написав Ніколенко.

Він нагадав, що ті самі європейські політики стверджували торік, що Україна не має шансів протриматися більше, ніж 72 години. Ніколенко наголосив, що вони помилилися тоді, помиляться і зараз.

— На відміну від прихильників капітуляції перед ворогом без опору, українці продовжать боротися до повного звільнення своїх територій від російської окупації. Це є єдиним шляхом не лише для відновлення миру в Україні, але і гарантування безпеки всієї Європи, – підкреслив речник МЗС.

Він додав, що зараз критично важливо об’єднати зусилля задля того, аби Україна мала все необхідне для пришвидшення поразки Росії.

Який контекст?

Віктор Орбан в інтерв’ю агентству Bloomberg видав кілька скандальних заяв. Політик заявив, що нібито не важливо, “хто до кого вторгся”.

Він також сказав, що Україна нібито не здатна виграти агресивну війну, яку проти неї розв’язала Росія.

— Моя позиція полягає у тому, що, дивлячись на реальність, цифри, обстановку, на той факт, що НАТО не готове відправити війська, є очевидним: не може бути перемоги для бідних українців на полі бою. Це моя позиція, – сказав він.

Угорщина – одна з небагатьох країн ЄС, яка не виступає із послідовним засудженням російської агресії в Україні. Країна продовжує залежати від постачання енергоносіїв із Росії.

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Джерело: Олег Ніколенко

Війна в Україні, Віктор Орбан, МЗС України, Угорщина
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