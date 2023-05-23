Путін та ФСБ тримають його на гачку: Мусієнко про скандальні заяви Орбана

У російського диктатора Володимира Путіна може бути серйозний компромат на угорського прем’єра Віктора Орбана.

Таку думку висловив керівник Центру військово-правових досліджень, військовий та політичний експерт Олександр Мусієнко в ефірі телемарафону Єдині новини, коментуючи останні скандальні заяви політика.

— Я думаю, що у Путіна і в російських ФСБешників є серйозний компромат на Орбана і вони його тримають на гачку, тому він виконує ось цю роль п’ятої колони Росії в ЄС. Без сумніву, – сказав він.

Мусієнко додав, що як би там не було, але Угорщина – це не диктатура, а демократія. Уряди там можуть змінюватися.

За його словами, не все угорське суспільство і не всі угорці думають так само, як Орбан. Там є опозиція.

Експерт каже, що в України є шанс, що політика офіційного Будапешту зміниться. Він припустив, що або західний світ змусить Орбана одуматися, або на наступних виборах в Угорщині переможе інший кандидат, якщо так вирішить угорський народ.

В останньому інтерв’ю агентству Bloomberg Орбан заявив, що нібито не важливо, “хто до кого вторгся”. За словами угорського політика, Україна нібито не здатна виграти агресивну війну, яку проти неї розв’язала Росія.

В МЗС України відреагували на ці слова, зазначивши, що такі заяви Орбана підтримують лише у Кремлі, а Україна має намір звільнити всі окуповані РФ території.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.