Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территорий

Лидеры Армении и Азербайджана договорились о взаимном урегулировании вопроса территориальных претензий.

Об этом 25 мая, во время заседания Высшего Евразийского экономического совета в Москве, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он также надеется, что это поможет в будущем урегулировать отношения между странами и прийти к мирному соглашению.

— Я хочу подтвердить, что Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга. И на этой основе, можно сказать, мы очень хорошо продвигаемся к урегулированию наших отношений, — заявил Пашинян.

Комментируя транспортные связи между государствами, он озвучил претензии относительно, как он это назвал, блокады Лаченского коридора.

В то же время Никол Пашинян подтвердил готовность Армении “разблокировать все транспортные и экономические связи в регионе и коммуникации, которые проходят через территорию Республики Армения”.

На слова со стороны Пашиняна относительно транспортного блокирования отреагировал президент Азербайджана Ильхам Алиев, который заявил, что преград на пересечении между странами нет.

— Азербайджан ни один коридор не блокировал. Что касается Лаченского коридора, то он открыт на границе между Арменией и Азербайджаном, которую вы признаете, установлен пограничный пропускной пункт, в соответствии со всеми международными нормами, — сказал Алиев, обращаясь к Пашиняну.

При этом президент Азербайджана также подтвердил, что между государствами “нет территориальных претензий с Арменией”.

Ранее, во время пресс-конференции в Ереване, Пашинян говорил, что признает территориальную целостность Азербайджана, куда входит и Нагорный Карабах, но лишь при условии обеспечения безопасности армянского населения.

Президент Алиев также добавил, что существуют серьезные предпосылки для нормализации отношений на основе того, что страны признали территориальную целостность друг друга.

Этому предшествовало заявление премьера Армении от 22 мая, в котором тот заявил о готовности признать частью Азербайджана Нагорный Карабах, который находится в центре многолетнего конфликта между странами.

Напомним, последнее обострение между государствами, которое исторически происходит на территории Нагорного Карабаха, состоялось в начале марта текущего года.

Фото: Президент Азербайджана

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