Очередное обострение в Нагорном Карабахе, известно о жертвах с обеих сторон

Март, 05 в 18:34

В Нагорном Карабахе в воскресенье, 5 марта, произошло столкновение между азербайджанскими военными и силами непризнанной республики. В результате инцидента есть погибшие с обеих сторон.

В Министерстве обороны Азербайджана заявили, что армянская сторона “осуществила очередную провокацию”.

В ведомстве утверждают, что они получили информацию об осуществлении перевозки по грунтовой дороге Ханкенди-Халфали-Туршсу военного снаряжения, боеприпасов и личного состава из Армении на территорию Азербайджана, где временно дислоцируется “российский миротворческий контингент”.

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Там добавили, что с целью проверки информации они пытались остановить и проверить транспортные средства, после чего “с противоположной стороны” открыли огонь.

— В результате перестрелки есть погибшие и раненые с обеих сторон, — сообщили в Минобороны Азербайджана.

В Министерстве напомнили командованию “российского миротворческого контингента”, что осуществление перевозок военного и иного назначения другими маршрутами, кроме Ханкенди-Лачин категорически недопустимо.

По версии армии обороны непризнанного Нагорного Карабаха это было нападение диверсионной группы Вооруженных сил Азербайджана. Издание Эхо Кавказа сообщило, что есть погибший и раненый среди сотрудников паспортно-визового отдела МВД Нагорного Карабаха.

— Утром 5 марта диверсионная группа Вооруженных сил Азербайджана обстреляла дежурную машину паспортно-визового отдела полиции Нагорного Карабаха, — сообщила полиция региона.

Представители властей непризнанного Нагорного Карабаха заявляют, что 2 марта и в ночь со 2-го на 3-е марта подразделения ВС Азербайджана, дислоцированных на подконтрольных Баку территориях в Аскеранском, Мартакертском и Мартунском районах, нарушали режим прекращения огня с применением стрелкового оружия.

Одно из последних обострений было в сентябре 2022 года, когда Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстреле.