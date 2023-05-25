Вірменія та Азербайджан домовилися про взаємне визнання територій

Лідери Вірменії та Азербайджану домовилися про взаємне врегулювання питання територіальних претензій.

Про це 25 травня, під час засідання Вищої Євразійської економічної ради в Москві, заявив прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.

Він також сподівається, що це допоможе в майбутньому врегулювати відносини між країнами та дійти мирної угоди.

– Я хочу підтвердити, що Вірменія і Азербайджан домовилися про взаємне визнання територіальної цілісності один одного. І на цій основі, можна сказати, ми дуже добре просуваємося до врегулювання наших відносин, – заявив Пашинян.

Коментуючи транспортні зв’язки між державами, він озвучив претензії щодо, як він це назвав, блокади Лаченського коридору.

Водночас Нікол Пашинян підтвердив готовність Вірменії “розблокувати всі транспортні та економічні зв’язки в регіоні та комунікації, які проходять через територію Республіки Вірменія”.

На слова з боку Пашиняна щодо транспортного блокування відреагував президент Азербайджану Ільхам Алієв, який заявив, що перепон на перетині між країнами немає.

– Азербайджан жоден коридор не блокував. Що стосується Лаченського коридору, то його відкрито на кордоні між Вірменією та Азербайджаном, який ви визнаєте, встановлений прикордонний пропускний пункт, відповідно до всіх міжнародних норм, – сказав Алієв, звертаючись до Пашиняна.

При цьому президент Азербайджану також підтвердив, що між державами “немає територіальних претензій з Вірменією”.

Раніше, під час пресконференції в Єревані, Пашинян говорив, що визнає територіальну цілісність Азербайджану, куди входить і Нагірний Карабах, але лише за умови забезпечення безпеки вірменського населення.

Президент Алієв також додав, що існують серйозні передумови для нормалізації відносин на основі того, що країни визнали територіальну цілісність одна одної.

Цьому передувала заява прем’єра Вірменії від 22 травня, в якій той заявив про готовність визнати частиною Азербайджану Нагірний Карабах, що перебуває в центрі багаторічного конфлікту між країнами.

Нагадаємо, останнє загострення між державами, яке історично відбувається на території Нагірного Карабаху, відбулося на початку березня поточного року.

Фото: Президент Азербайджану

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