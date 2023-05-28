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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Лукашенко у лікарні в критичному стані – ЗМІ

Лукашенко у лікарні в критичному стані – ЗМІ
Фото: Getty Images

Правитель Білорусі Олександр Лукашенко був шпиталізований під час перебування в Москві, де йому зробили переливання крові, оскільки стан білоруського диктатора був оцінений як критичний.

Про це на своїй сторінці у Twitter написав один з лідерів білоруської опозиції, дипломат й політемігрант Валерій Цепкало.

– Лукашенко після зустрічі з Путіним за зачиненими дверима терміново був доставлений до Центральної клінічної лікарні Москви, де зараз і перебуває. На відновлення його зі стану, який був оцінений лікарями як критичний, було спрямовано найкращих фахівців. Було проведено промивання крові, стан Лукашенка визнано нетранспортабельним, – написав він.

Цепкало додав, що наразі організовано заходи з порятунку Лукашенка, які “мали на меті відвести спекуляції про можливу участь Кремля у його отруєнні”.

Опозиціонер пише, що лікарі попереджають про можливі рецидиви.

Останні появи Лукашенка на публіці були під час засідання Вищої євразійської ради у Москві 25 травня, де, крім іншого, стало відомо, що російську ядерну зброю вже почали переміщувати на територію Білорусі.

Нагадаємо, вірний союзник російського диктатора Володимира Путіна, 68-річний Лукашенко 15 травня знову з’явився на публіці після майже тижневої відсутності.

Його поява з помітною пов’язкою на руці не розвіяла сумнівів тих, хто вважав, що він серйозно хворий або навіть, що його отруїли.

Дехто вважав, що саме Кремль намагався вбити путінського сатрапа, що перегукується з гіпотезами Цепкала.

У будь-якому випадку, білоруська опозиція хоче бути готовою на випадок, якщо диктатор не витримає.

Ось чому Цепкало, як представник Демократичного форуму Республіки Білорусь, закликає “західних лідерів скликати стратегічну сесію в найближчі дні, щоб обговорити ініціативу “Вибори” та інші заходи, які необхідно вжити для забезпечення перехідного періоду”, оскільки “проведення виборів у такий критичний час не тільки допоможе відновити правопорядок у майбутній Білорусі, але й закладе основи для стабілізації ситуації на кордонах Європейського Союзу і світу”.

Цьому передувала новина від 26 травня, коли на сайті білоруського хокейного клубу Динамо Мінськ з’явилось повідомлення про смерть самопроголошеного президента Білорусі.

Тоді виявилось, що хакери зі спільноти Кіберпартизанів зламами офіційний сайт хокейного клубу.

Хакери написали, що це перші некрологи за участі Лукашенка, а в майбутньому – будуть нові злами.

Білорусь, Москва, Олександр Лукашенко, опозиція
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