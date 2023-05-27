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Юлия Соколова, редактор ленты

Украинские воины начали тренировки на танках Abrams в Германии – NYT

Танки Abrams
Фото: Getty Images

Украинские военнослужащие уже приступили к обучению на американских основных боевых танках M1 Abrams.

Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на информацию от Пентагона.

Первая группа из около 400 украинских воинов начала тренировки в Германии. Они должны научиться управлять танками и обслуживать их.

Как отметил представитель Пентагона подполковник Гаррон Гарн, для около 200 военнослужащих (примерно один бронетанковый батальон) в пятницу начался общевойсковой инструктаж на полигонах в Графенвере и Хоэнфельсе (Германия).

Этот этап учений охватывает базовые солдатские задачи, такие как точная стрельба и медицинские навыки, а также тренировки на уровне взвода и роты. Впоследствии военные перейдут к более масштабным учениям с участием противостоящих друг другу батальонных подразделений.

Остальные же 200 украинских военнослужащих начали обучение тому, как заправлять и обслуживать танки M1 Abrams.

Представители Министерства обороны США ранее анонсировали отправку в Германию около 31 танка для использования в программе подготовки украинских войск. Ожидается, что тренировки будут длиться от 10 до 12 недель.

По словам американских официальных лиц, боеспособные танки могут появиться на поле боя в Украине к осени.

Сначала в Пентагоне заявляли, что танки M1 Abrams прибудут в Украину не раньше следующего года. Но впоследствии чиновники заявили, что хотят ускорить сроки.

Недавно министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Украина получит танки Abrams в начале осени.

Источник: NYT
Война в Украине, США, Танки для Украины
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