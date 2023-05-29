Шутку оценил: Токаев ответил на приглашение Лукашенко присоединиться к Союзному государству

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что его стране не нужно членство в Союзном государстве России и Беларуси, да и ядерное оружие тоже не нужно.

Об этом сообщает пресс-служба президента Казахстана.

По словам Токаева, Российская Федерация является естественным партнером Казахстана, так как Северо-Казахстанская область занимает стратегическое положение на границе с РФ. Обе страны постоянно ведут переговоры и в рамках ЕАЭС (Евразийского экономического союза) в плане обеспечения беспрепятственной торговли и обмена товарами.

Президент подчеркнул, что, прежде всего, нужно заниматься вопросами экономического взаимодействия.

Что касается слов самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко относительно присоединения к Союзному государству, то Токаев отметил, что Казахстану это не надо.

— На днях президент Республики Беларусь Александр Лукашенко предложил Казахстану вступить в Союзное государство. Я по достоинству оценил его шутку. Я думаю, что необходимости в этом нет, поскольку существуют и другие интеграционные объединения, прежде всего, Евразийский экономический союз, — заявил Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, Казахстану не нужно ядерное оружие, так как страна является участницей Договора о нераспространении ядерного оружия и Договора о запрещении испытаний ядерного оружия.

Казахстан остается верен обязательствам в рамках этих международных документов, подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страны, желающие присоединиться к Союзному государству России и Беларуси, смогут получить ядерное оружие.

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