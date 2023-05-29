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Жарт оцінив: Токаєв відповів на запрошення Лукашенка приєднатися до Союзної держави

Жомарт Токаєв
Фото: Getty Images

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що його країні не потрібне членство в Союзній державі Росії та Білорусі, та й ядерна зброя теж не потрібна.

Про це повідомляє пресслужба президента Казахстану.

За словами Токаєва, Російська Федерація є природним партнером Казахстану, оскільки Північно-Казахстанська область займає стратегічне положення на кордоні з РФ. Обидві країни постійно ведуть переговори і в межах ЄАЕС (Євразійського економічного союзу) щодо забезпечення безперешкодної торгівлі та обміну товарами.

Президент наголосив, що насамперед потрібно займатися питаннями економічної взаємодії.

Що стосується слів самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка щодо приєднання до Союзної держави, то Токаєв зазначив, що Казахстану це не треба.

– Днями президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко запропонував Казахстану вступити до Союзної держави. Я гідно оцінив його жарт. Я думаю, що необхідності в цьому немає, оскільки існують і інші інтеграційні об’єднання, перш за все, Євразійський економічний союз, – заявив Касим-Жомарт Токаєв.

За його словами, Казахстану не потрібна ядерна зброя, оскільки країна є учасницею Договору про нерозповсюдження ядерної зброї та Договору про заборону випробувань ядерної зброї.

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Казахстан залишається вірним зобов’язанням у межах цих міжнародних документів, підкреслив Касим-Жомарт Токаєв.

Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країни, які бажають приєднатися до Союзної держави Росії та Білорусі, зможуть отримати ядерну зброю.

Володимир Путін, Казахстан, Олександр Лукашенко, Росія
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