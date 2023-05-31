Это в интересах стран Запада: Макрон призывает создать надежные гарантии безопасности для Украины
Западные государства должны предоставить Украине гарантии безопасности из-за того, что страна продолжает бороться с полномасштабной агрессией Российской Федерации.
Соответствующее заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон. Он считает, что гарантии безопасности для Украины должны быть надежными и существенными.
Президент Франции убежден, что сейчас Украина защищает всю Европу от российского вторжения.
По этой причине гарантии безопасности в многосторонних рамках для Украины — только в интересах стран Запада, подчеркнул Макрон.
Украинская сторона неоднократно подчеркивала необходимость формирования ощутимых гарантий безопасности из-за полномасштабного вторжения РФ. Это нужно для обеспечения защиты во время процесса приобретения полноценного членства Украины в НАТО.
Источник: Barron’s
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