Це в інтересах країн Заходу: Макрон закликає створити надійні гарантії безпеки для України

Західні держави мають надати Україні гарантії безпеки через те, що країна продовжує боротися з повномасштабною агресією Російської Федерації.

Відповідну заяву зробив президент Франції Еммануель Макрон. Він вважає, що гарантії безпеки для України мають бути надійними та суттєвими.

Президент Франції переконаний, що наразі Україна захищає всю Європу від російського вторгнення.

Саме тому гарантії безпеки в багатосторонніх рамках для України – лише в інтересах країн Заходу, наголосив Макрон.

Українська сторона неодноразово наголошувала на необхідності формування відчутних гарантій безпеки через повномасштабне вторгнення РФ. Це потрібно для забезпечення захисту під час процесу набуття повноцінного членства України в НАТО.

Джерело: Barron’s

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