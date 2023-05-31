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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Должны помочь: Макрон заявил, что контрнаступление Украины дает шанс на длительный мир

Еммануель Макрон
Фото: Depositphotos

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что союзники должны помочь Украине всеми средствами, чтобы она смогла осуществить эффективное контрнаступление.

Об этом он сказал во время своего визита в Словакию, сообщает издание Barrons.

Макрон напомнил, что как-то он назвал организацию Североатлантического договора “мертвым мозгом”, но добавил, что полномасштабное вторжение России в прошлом году “заставило НАТО проснуться”.

— Мы должны помочь Украине сегодня всеми средствами, чтобы провести эффективное контрнаступление против российских сил. Это то, что мы сейчас делаем. Мы должны активизировать наши усилия, потому что то, что произойдет в ближайшие несколько месяцев, дает шанс даже на длительный мир, — сказал Макрон.

Он отметил, что Европа должна закупать собственные вооружения и увеличивать количество дальнобойных средств.

— Это зависит от нас, европейцев, чтобы в будущем иметь собственную способность защищать себя. Европейская опора внутри НАТО — необходима. Это единственный способ завоевать доверие в долгосрочной перспективе, — добавил он.

Президент Франции также сказал, что западные государства должны предоставить Украине гарантии безопасности из-за того, что страна продолжает бороться с полномасштабной агрессией Российской Федерации.

Макрон убежден, что Украина защищает всю Европу от российского вторжения, поэтому гарантии безопасности для Украины — только в интересах стран Запада.

Источник: Barrons

Война в Украине, Еммануель Макрон, Украина, Франция
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