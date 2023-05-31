Должны помочь: Макрон заявил, что контрнаступление Украины дает шанс на длительный мир
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что союзники должны помочь Украине всеми средствами, чтобы она смогла осуществить эффективное контрнаступление.
Об этом он сказал во время своего визита в Словакию, сообщает издание Barrons.
Макрон напомнил, что как-то он назвал организацию Североатлантического договора “мертвым мозгом”, но добавил, что полномасштабное вторжение России в прошлом году “заставило НАТО проснуться”.
— Мы должны помочь Украине сегодня всеми средствами, чтобы провести эффективное контрнаступление против российских сил. Это то, что мы сейчас делаем. Мы должны активизировать наши усилия, потому что то, что произойдет в ближайшие несколько месяцев, дает шанс даже на длительный мир, — сказал Макрон.
Он отметил, что Европа должна закупать собственные вооружения и увеличивать количество дальнобойных средств.
— Это зависит от нас, европейцев, чтобы в будущем иметь собственную способность защищать себя. Европейская опора внутри НАТО — необходима. Это единственный способ завоевать доверие в долгосрочной перспективе, — добавил он.
Президент Франции также сказал, что западные государства должны предоставить Украине гарантии безопасности из-за того, что страна продолжает бороться с полномасштабной агрессией Российской Федерации.
Макрон убежден, что Украина защищает всю Европу от российского вторжения, поэтому гарантии безопасности для Украины — только в интересах стран Запада.
Источник: Barrons
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