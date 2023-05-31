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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Маємо допомогти: Макрон заявив, що контрнаступ України дає шанс на тривалий мир

Еммануель Макрон
Фото: Depositphotos

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що союзники мають допомогти Україні всіма засобами, щоб вона змогла здійснити ефективний контрнаступ.

Про це він сказав під час свого візиту до Словаччини, повідомляє видання Barrons.

Макрон нагадав, що якось він назвав організацію Північноатлантичного договору “мертвим мозком”, але додав, що повномасштабне вторгнення Росії минулого року “змусило НАТО прокинутися”.

— Ми повинні допомогти Україні сьогодні всіма засобами, щоб провести ефективний контрнаступ проти російських сил. Це те, що ми зараз робимо. Ми повинні активізувати наші зусилля, тому що те, що станеться в найближчі кілька місяців, дає шанс навіть на тривалий мир, – сказав Макрон.

Він наголосив, що Європа має закуповувати власні озброєння та збільшувати кількість далекобійних засобів.

— Це залежить від нас, європейців, щоб у майбутньому мати здатність захищати себе. Європейська опора всередині НАТО – необхідна. Це єдиний спосіб завоювати довіру в довгостроковій перспективі, – додав він.

Президент Франції також сказав, що західні держави мають надати Україні гарантії безпеки через те, що країна продовжує боротися з повномасштабною агресією Російської Федерації.

Макрон переконаний, що Україна захищає всю Європу від російського вторгнення, тому гарантії безпеки для України – лише в інтересах країн Заходу.

Джерело: Barrons

Війна в Україні, Еммануель Макрон, Україна, Франція
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