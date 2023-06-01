В Белгороде прогремело два взрыва во время атаки на Киев
В российском Белгороде прогремело по меньшей мере два взрыва.
Об этом сообщают жители в местных Telegram-каналах.
Кроме жителей, взрывы подтвердил и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, якобы над Белгородским районом сработала система ПВО, впрочем он также добавил, что оперативные службы сейчас уточняют информацию о “последствиях на земле” после взрывов.
Первые взрывы в Белгороде прозвучали около 3:00 1 июня.
Также видео со взрывами публикуют в Telegram-каналах.
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