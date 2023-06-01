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Илья Нежигай, редактор ленты

В Белгороде прогремело два взрыва во время атаки на Киев

В Белгороде прогремело два взрыва во время атаки на Киев
Фото: Depositphotos

В российском Белгороде прогремело по меньшей мере два взрыва.

Об этом сообщают жители в местных Telegram-каналах.

Кроме жителей, взрывы подтвердил и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, якобы над Белгородским районом сработала система ПВО, впрочем он также добавил, что оперативные службы сейчас уточняют информацию о “последствиях на земле” после взрывов.

Первые взрывы в Белгороде прозвучали около 3:00 1 июня.

Также видео со взрывами публикуют в Telegram-каналах.

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Белгород, Взрыв, Росія
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