У Бєлгороді пролунало два вибухи під час атаки на Київ

У російському Бєлгороді пролунало щонайменше два вибухи.

Про це повідомляють мешканці у місцевих Telegram-каналах.

Крім мешканців, вибухи підтвердив і губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков.

За його словами, начебто над Бєлгородським районом спрацювала система ППО, втім він також додав, що оперативні служби наразі уточнюють інформацію щодо “наслідків на землі” після вибухів.

Перші вибухи у Бєлгороді пролунали близько 3:00 1 червня.

Також відео з вибухами публікують у Telegram-каналах.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 463-ю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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