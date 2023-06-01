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Світ
Ілля Нежигай, редактор стрічки

У Бєлгороді пролунало два вибухи під час атаки на Київ

У Бєлгороді пролунало два вибухи під час атаки на Київ
Фото: Depositphotos

У російському Бєлгороді пролунало щонайменше два вибухи.

Про це повідомляють мешканці у місцевих Telegram-каналах.

Крім мешканців, вибухи підтвердив і губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков.

За його словами, начебто над Бєлгородським районом спрацювала система ППО, втім він також додав, що оперативні служби наразі уточнюють інформацію щодо “наслідків на землі” після вибухів.

Перші вибухи у Бєлгороді пролунали близько 3:00 1 червня.

Також відео з вибухами публікують у Telegram-каналах.

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Бєлгород, Вибух, Росія
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