Максимально эффективные: Шольц очертил гарантии безопасности, которые должна получить Украина

Украина сможет получить гарантии безопасности от стран-членов НАТО после войны, но это не будет полноценным членством в НАТО.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время саммита европейских лидеров в Молдове.

— Всем понятно, что сейчас речь идет о поддержке Украины и, особенно в нынешней ситуации, речь не идет о приобретении членства (в НАТО, — Ред.). В этом плане мы все должны сосредоточиться на том, как мы, как отдельные государства, можем поддержать Украину, — сказал Шольц.

По его словам, это задача, которую страны-члены НАТО выполняют, но не как НАТО, фокусируясь на поддержке Украины в ее обороне, не допуская перерастания войны в войну между НАТО и Россией.

— Это именно тот принцип, которого мы придерживаемся, который себя оправдал и которого мы будем придерживаться и в дальнейшем. НАТО поддерживает средствами, которые есть, но это не включает поставки оружия, как это сделала, например, Германия. Этот курс, безусловно, будет продолжаться и в ближайшем будущем, — добавил он.

По словам Шольца, Украина должна получить гарантии безопасности в послевоенной ситуации. Он сказал, что над этим думают уже давно.

— Это действительно вопрос о том, как мы можем сформулировать гарантии безопасности, которые будут максимально эффективными, но отличными от тех, которые сейчас ассоциируются с членством в НАТО, например, европейской страны, — подчеркнул канцлер.

Он отметил, что детальное обсуждение этого вопроса и продвижение вперед — это задача, которая интенсивно обсуждается с партнерами. Шольц отметил, что вопросы гарантий безопасности должны быть выписаны особо.

Источник: правительство Германии

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