Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Лукашенко у лікарні в критичному стані – ЗМІ
Застрелив спочатку дружину, потім коханця: що відомо про стрілянину в Одесі
Бомбосховища Києва: де шукати укриття в разі надзвичайної ситуації
Терміново
Над Львівською областю вночі приземлили п’ять дронів – ОВА
Насильство над 11-річною на Київщині: групі підлітків обрали запобіжні заходи
Світ
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Максимально ефективні: Шольц окреслив гарантії безпеки, які має отримати Україна

Олаф Шольц
Фото: Depositphotos

Україна зможе отримати гарантії безпеки від країн-членів НАТО після війни, але це не буде повноцінним членством у НАТО.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час саміту європейських лідерів у Молдові.

— Всім зрозуміло, що зараз йдеться про підтримку України і, особливо в нинішній ситуації, не йдеться про набуття членства (в НАТО, – Ред.). У цьому плані ми всі повинні зосередитися на тому, як ми, як окремі держави, можемо підтримати Україну, – сказав Шольц.

За його словами, це завдання, яке країни-члени НАТО виконують, але не як НАТО, фокусуючись на підтримці України в її обороні, не допускаючи переростання війни у війну між НАТО і Росією.

— Це саме той принцип, якого ми дотримуємося, який себе виправдав і якого ми будемо дотримуватися і надалі. НАТО підтримує засобами, які є, але це не включає постачання зброї, як це зробила, наприклад, Німеччина. Цей курс, безумовно, буде продовжуватись і в найближчому майбутньому, – додав він.

За словами Шольца, Україна має отримати гарантії безпеки у післявоєнній ситуації. Він сказав, що над цим думають вже давно.

— Це дійсно питання про те, як ми можемо сформулювати гарантії безпеки, які будуть максимально ефективними, але відмінними від тих, які зараз асоціюються з членством у НАТО, наприклад, європейської країни, – наголосив канцлер.

Він зазначив, що детальне обговорення цього питання і просування вперед – це завдання, яке інтенсивно обговорюється з партнерами. Шольц зазначив, що питання гарантій безпеки мають бути виписані особливо.

Читайте також
Україна має право завдавати ударів по території РФ – речник уряду ФРН
Бундестаг

Джерело: уряд Німеччини

Війна в Україні, Німеччина, НАТО, Олаф Шольц, Україна
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Окупанти вдарили ракетами С-300 по Харківщині
Максимально ефективні: Шольц окреслив гарантії безпеки, які має отримати Україна
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн
Україна заслужила: президент Естонії пояснив, яким має бути мир
Алар Каріс та Володимир Зеленський
Ремонтував російські БТР та грабував будинки: на Київщині затримали колаборанта
СБУ
Німеччина може відправити в Україну бронетранспортери TPz 1 Fuchs
Максимально ефективні: Шольц окреслив гарантії безпеки, які має отримати Україна
Відео
Кожен виїзд – від 10 ліквідованих окупантів: як працюють наші танкісти на передовій

На фронті разом зі штурмовими бригадами піхотинців атакують ворожі позиції також і танкісти. За підтримки аеророзвідки українські вояки знищують позиції рашистів прямим наводенням. Б’ють ворога трофейною технікою, яку забрали у окупантів на Харківщині.

Владислав Круглов
В Україні можуть прирівняти курсантів до військових-контрактників
Максимально ефективні: Шольц окреслив гарантії безпеки, які має отримати Україна
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (2.06.2023)
Максимально ефективні: Шольц окреслив гарантії безпеки, які має отримати Україна
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (2.06.2023)
Максимально ефективні: Шольц окреслив гарантії безпеки, які має отримати Україна
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (2.06.2023)
Максимально ефективні: Шольц окреслив гарантії безпеки, які має отримати Україна
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь