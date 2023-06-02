Максимально ефективні: Шольц окреслив гарантії безпеки, які має отримати Україна

Україна зможе отримати гарантії безпеки від країн-членів НАТО після війни, але це не буде повноцінним членством у НАТО.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час саміту європейських лідерів у Молдові.

— Всім зрозуміло, що зараз йдеться про підтримку України і, особливо в нинішній ситуації, не йдеться про набуття членства (в НАТО, – Ред.). У цьому плані ми всі повинні зосередитися на тому, як ми, як окремі держави, можемо підтримати Україну, – сказав Шольц.

За його словами, це завдання, яке країни-члени НАТО виконують, але не як НАТО, фокусуючись на підтримці України в її обороні, не допускаючи переростання війни у війну між НАТО і Росією.

— Це саме той принцип, якого ми дотримуємося, який себе виправдав і якого ми будемо дотримуватися і надалі. НАТО підтримує засобами, які є, але це не включає постачання зброї, як це зробила, наприклад, Німеччина. Цей курс, безумовно, буде продовжуватись і в найближчому майбутньому, – додав він.

За словами Шольца, Україна має отримати гарантії безпеки у післявоєнній ситуації. Він сказав, що над цим думають вже давно.

— Це дійсно питання про те, як ми можемо сформулювати гарантії безпеки, які будуть максимально ефективними, але відмінними від тих, які зараз асоціюються з членством у НАТО, наприклад, європейської країни, – наголосив канцлер.

Він зазначив, що детальне обговорення цього питання і просування вперед – це завдання, яке інтенсивно обговорюється з партнерами. Шольц зазначив, що питання гарантій безпеки мають бути виписані особливо.

Джерело: уряд Німеччини

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