Испания будет помогать Украине на пути в Евросоюз – Санчес

Испанское правительство заявило о готовности помогать Украине на пути к полноценному членству в Европейском Союзе. В частности, во время председательства в Совете ЕС во второй половине 2023 года.

Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес, говорится на сайте пресс-службы правительства. По его словам, государства Евросоюза демонстрируют решимость и готовы оказывать постоянно Украине необходимую поддержку.

В частности, речь идет о поддержке в политической, экономической, гуманитарной, военной и других сферах. Педро Санчес отметил, что сказал это президенту Украины Владимиру Зеленскому.

— Я имел возможность сообщить в прошлый четверг президенту Зеленскому в Молдове, что Испания будет продолжать работать, как это делала Швеция, чтобы помочь Украине на пути в Европейский Союз, — утверждает испанский премьер.

Педро Санчес считает, что неоправданная война России против Украины заставила Евросоюз осознать необходимость дальнейшего продвижения реформ, которые будут находиться в центре европейских дебатов во время председательства Испании в Совете ЕС.

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