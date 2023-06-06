Испания будет помогать Украине на пути в Евросоюз – Санчес
Испанское правительство заявило о готовности помогать Украине на пути к полноценному членству в Европейском Союзе. В частности, во время председательства в Совете ЕС во второй половине 2023 года.
Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес, говорится на сайте пресс-службы правительства. По его словам, государства Евросоюза демонстрируют решимость и готовы оказывать постоянно Украине необходимую поддержку.
В частности, речь идет о поддержке в политической, экономической, гуманитарной, военной и других сферах. Педро Санчес отметил, что сказал это президенту Украины Владимиру Зеленскому.
— Я имел возможность сообщить в прошлый четверг президенту Зеленскому в Молдове, что Испания будет продолжать работать, как это делала Швеция, чтобы помочь Украине на пути в Европейский Союз, — утверждает испанский премьер.
Педро Санчес считает, что неоправданная война России против Украины заставила Евросоюз осознать необходимость дальнейшего продвижения реформ, которые будут находиться в центре европейских дебатов во время председательства Испании в Совете ЕС.
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