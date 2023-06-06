Украина выиграет войну и может рассчитывать на помощь – глава МИД Британии

Украина имеет все шансы и одержит победу над Россией, которая начала полномасштабную войну. Украинское государство может рассчитывать на дальнейшую помощь Великобритании.

Об этом во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.

Глава МИД Британии отметил, что во время своего визита он имел возможность лично убедиться в настоящих ужасах и разрушениях, нанесенных Россией Украине. Он отметил, что Украина выиграет эту войну, и может рассчитывать в дальнейшем на британскую поддержку.

Именно сегодня, 5 июня, Джеймс Клеверли приехал в Украину с неанонсированным визитом. Глава британского МИД провел встречу с президентом Владимиром Зеленским, во время которой стороны обсудили важные вопросы.

Источник : Sky News

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