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Світ
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Іспанія допомагатиме Україні на шляху до Євросоюзу – Санчес

Іспанія допомагатиме Україні на шляху до Євросоюзу – Санчес
Фото: Pexels

Іспанський уряд заявив про готовність допомагати Україні на шляху до повноцінного членства в Європейському Союзі. Зокрема, під час головування в Раді ЄС у другій половині 2023 року.

Про це заявив прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес, ідеться на сайті пресслужби уряду. За його словами, держави Євросоюзу демонструють рішучість і готові надавати постійно Україні необхідну підтримку.

Зокрема, йдеться про підтримку в політичній, економічній, гуманітарній, військовій та інших сферах. Педро Санчес зазначив, що сказав це президенту України Володимиру Зеленському.

– Я мав можливість повідомити минулого четверга президенту Зеленському в Молдові, що Іспанія продовжуватиме працювати, як це робила Швеція, щоб допомогти Україні на шляху до Європейського Союзу, – стверджує іспанський прем’єр.

Педро Санчес вважає, що невиправдана війна Росії проти України змусила Євросоюз усвідомити необхідність подальшого просування реформ, які перебуватимуть у центрі європейських дебатів під час головування Іспанії в Раді ЄС.

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Європейський Союз, Іспанія, Війна в Україні, Володимир Зеленський, Україна-ЄС
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