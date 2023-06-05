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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Создание спецтрибунала для оккупантов поддержали уже 38 стран — Смирнов

трибунал путін
Фото: Getty Images

Создание специального трибунала для российских оккупантов поддержали уже 38 государств, среди которых страны Европы, США, Канада, Австралия и другие.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов.

По его словам, с осени 2022 года была создана координационная группа, в которую сначала входило около 20 стран, а на сегодня — уже 38 стран.

– И у нас на столе три рабочие версии, как должен работать трибунал, – отметил Смирнов.

Заместитель главы Офиса президента подчеркнул, что у Украины есть понимание, чего мы хотим и как должна выглядеть модель трибунала.

– Если первые полгода нашего адвокатирования этой необходимости создания трибунала были многочисленные дискуссии, довольно скептические, то со второй половины 2022 года большая часть цивилизованного мира пришла к обобщенному выводу о том, что механизм нужен. То есть вопрос целесообразности создания механизма уже не стоит. Цивилизованный мир, в конце концов, все больше и больше подходил к выводу о том, что никаких переговоров с такими неадекватами быть не может. И миру действительно нужен эффективный механизм привлечения к ответственности за преступление агрессии, – рассказал Смирнов.

Ранее мы рассказывали, что трибунал для президента России Владимира Путина и его приспешников, которые развязали крупнейшую в Европе войну после Второй мировой, становится более реальным. В феврале Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала резолюцию о создании специального трибунала за преступление российской агрессии с четкими требованиями к нему.

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Источник: Радио Свобода
Война в Украине, Гаазький трибунал, Російська агресія, Росія
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