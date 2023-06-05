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Світ
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Створення спецтрибуналу для окупантів підтримали вже 38 країн – Смирнов

трибунал путін
Фото: Getty Images

Створення спеціального трибуналу для російських окупантів підтримали вже 38 держав, серед яких країни Європи, США, Канада, Австралія та інші.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов.

За його словами, з осені 2022 року була створена координаційна група, в яку спочатку входило близько 20 країн, а на сьогодні – вже 38 країн.

– І у нас на столі три робочі версії, як має працювати трибунал, – зазначив Смирнов.

Заступник голови Офісу президента наголосив, що в України є розуміння, чого ми хочемо і як має виглядати модель трибуналу. 

– Якщо перші пів року нашого адвокатування цієї необхідності створення трибуналу були чисельні дискусії, доволі скептичні, то з другої половини 2022 року більша частина цивілізованого світу прийшла до узагальненого висновку про те, що механізм потрібен. Тобто питання доцільності створення механізму вже не стоїть. Цивілізований світ, зрештою, все більше і більше підходив до висновку про те, що жодних перемовин з такими неадекватами бути не може. І світові дійсно потрібен ефективний механізм притягнення до відповідальності за злочин агресії, – розповів Смирнов.

Раніше ми розповідали, що трибунал для президента Росії Володимира Путіна та його поплічників,  які розв’язали найбільшу у Європі війну після Другої світової, стає більш реальним. В лютому Парламентська асамблея Ради Європи підтримала резолюцію про створення спеціального трибуналу за злочин російської агресії з чіткими вимогами до нього.

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Джерело: Радіо Свобода
Війна в Україні, Гаазький трибунал, Російська агресія, Росія
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