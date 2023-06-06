Россияне отводят часть Черноморского флота из Крыма: ISW назвал причину
Черноморский флот РФ пытается смягчить сложности с материально-техническим обеспечением в оккупированном Крыму путем перемещения ресурсов на материковую часть России.
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
Аналитики, ссылаясь на начальницу объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталью Гуменюк, отмечают, что российские войска переносят центры материально-технического обеспечения Черноморского флота из Севастополя в Новороссийск, Краснодарский край.
Это связано со значительными проблемами оккупантов с логистикой и обеспечением боеприпасами в оккупированном Крыму.
В то же время российские десантные корабли продолжают маневрировать в Черном море и заходят в Севастополь, но общий центр тяжести Черноморского флота, похоже, смещается в Новороссийск.
— Недавние удары по российским местам сосредоточения, логистическим центрам и транспортным средствам на юге Украины могут вызвать повышенное беспокойство относительно безопасности Черноморского флота, и передислокация в Краснодарский край, вероятно, частично является отражением этого факта, — говорится в сообщении.
С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла в Украине около 211 150 своих военных, из них 800 оккупантов украинские защитники ликвидировали за минувшие сутки.