Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Застрелил сначала жену, потом любовника: что известно о стрельбе в Одессе
Лукашенко в больнице в критическом состоянии — СМИ
Бомбоубежища Киева: где искать укрытие в случае чрезвычайной ситуации
Некорректно сравнивать атаку дронов на Москву и обстрелы РФ Украины — спикер генсека ООН
Мы полезны в Украине как командиры: мать азовца Калины о просьбе сына к власти
Світ
Бедрак Виктория, редактор ленты

Россияне отводят часть Черноморского флота из Крыма: ISW назвал причину

ЧФ РФ
Фото: Pixabay

Черноморский флот РФ пытается смягчить сложности с материально-техническим обеспечением в оккупированном Крыму путем перемещения ресурсов на материковую часть России.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики, ссылаясь на начальницу объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталью Гуменюк, отмечают, что российские войска переносят центры материально-технического обеспечения Черноморского флота из Севастополя в Новороссийск, Краснодарский край.

Это связано со значительными проблемами оккупантов с логистикой и обеспечением боеприпасами в оккупированном Крыму.

В то же время российские десантные корабли продолжают маневрировать в Черном море и заходят в Севастополь, но общий центр тяжести Черноморского флота, похоже, смещается в Новороссийск.

— Недавние удары по российским местам сосредоточения, логистическим центрам и транспортным средствам на юге Украины могут вызвать повышенное беспокойство относительно безопасности Черноморского флота, и передислокация в Краснодарский край, вероятно, частично является отражением этого факта, — говорится в сообщении.

С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла в Украине около 211 150 своих военных, из них 800 оккупантов украинские защитники ликвидировали за минувшие сутки.

Читайте также
Куда нужно бить, чтобы ослабить Черноморский флот РФ в Крыму: ответ эксперта
Кримське узбережжя

Источник: ISW
Война в Украине, Крым, Росія, Чорноморський флот РФ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Карта боевых действий на 06.06.2023 – ситуация на фронте
Бої на фронті
В британской разведке назвали ключевой фактор в войне в течение следующих недель
Генштаб, війна в україні, танк, військові ЗСУ
Скажется ли подрыв Каховской ГЭС на водоснабжении Киева
кран вода
Из-за подрыва Каховской ГЭС есть угроза затопления до 80 населенных пунктов — Шмыгаль
Денис Шмигаль
Украина – страна героев, и надо это показывать. Журналистка Фактов ICTV рассказала о работе во время войны
День журналіста
Видео
С замурованными выходами: что увидела проверка укрытий в Киеве

Почти половина – закрыты или непригодны к использованию. Таковы предварительные результаты проверки укрытий в Киеве. Данные обнародовало Министерство по стратегическим отраслям промышленности.

Кристина Гавриш
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (06.06.2023)
Россияне отводят часть Черноморского флота из Крыма: ISW назвал причину
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 22:30 (05.06.2023)
Россияне отводят часть Черноморского флота из Крыма: ISW назвал причину
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 22:00 (05.06.2023)
Россияне отводят часть Черноморского флота из Крыма: ISW назвал причину
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 21:30 (05.06.2023)
Россияне отводят часть Черноморского флота из Крыма: ISW назвал причину
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь