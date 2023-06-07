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До 2025 года РФ планирует выделить более $0,5 млрд на создание пропаганды

До 2025 года РФ планирует выделить более $0,5 млрд на создание пропаганды
Фото: Getty Images

Российские власти ежегодно тратят десятки миллиардов рублей на создание пропагандистского контента. Львиная доля его после вторжения России в Украину посвящена прославлению войны.

Об этом говорится в расследовании Медузы и Важных историй.

Главный распределитель средств, которые тратятся на пропаганду, — Институт развития интернета (ИРИ),  основанный в 2014 году. Его возглавляет бывший сотрудник администрации президента РФ Алексей Гореславский.

Основной целью структуры является предоставление грантов на “сетевое военно-патриотическое воспитание” и влияние на формирование общественного мнения.

Так, в 2023 году институт получил более 20 млрд (из них более 17 — как раз на создание “государственного контента”, посвященного “гражданской идентичности” и “духовно-нравственным ценностям”). Еще 26 млрд рублей запланировано на 2024-й и 2025 годы.

Для сравнения: государственный Фонд кино, который финансирует весь российский кинематограф, в 2023 году собирается распределить всего 11,6 млрд рублей.

2 июня 2023 года Институт опубликовал итоги конкурса по созданию “национального контента”. 10 млрд рублей поделят между собой 163 проекта. Среди них — “Рамзан. Ахмат — Сила России”, “Русский код. Суверенное будущее”, “Русское наследие. Возвращение домой” — документальный фильм о судьбе памятников архитектуры на Донбассе. Кроме этого, гранты получили проекты “Сделано для фронта”, “Женщины Z”, “СВОи” и проект “Выехавшие, как вы там?”.

Победителей конкурсов на получение грантов утверждали члены наблюдательного совета ИРИ, в который входят заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков, председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская и главный редактор RT Маргарита Симоньян.

В последнее время представители ИРИ начали предупреждать получателей грантов о том, что после подписания контрактов те обязуются не брать на работу “иноагентов”, также в проекте не должны звучать антивоенные призывы.

Типовые контракты вообще запрещают любую публичную критику власти, в том числе в социальных сетях, за нарушение этого условия съемочная группа должна заплатить неустойку, сопоставимую с бюджетом проекта.

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Источник: Медуза, Важные истории

Пропаганда Росії, Российская пропаганда, Росія
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