До 2025 року РФ планує виділити понад $0,5 млрд на створення пропаганди

Російська влада щорічно витрачає десятки мільярдів рублів на створення пропагандистського контенту. Левова частка його після вторгнення Росії в Україну присвячена прославлянню війни.

Про це йдеться у розслідуванні Медузи та Важливих історій.

Головний розподільник коштів, які витрачаються на пропаганду, – Інститут розвитку інтернету (ІРІ), заснований у 2014 році. Його очолює колишній співробітник адміністрації президента РФ Олексій Гореславський.

Основною метою структури є надання грантів на “мережеве військово-патріотичне виховання” та вплив на формування громадської думки.

Так, у 2023 році інститут отримав понад 20 млрд (із них понад 17 – якраз на створення “державного контенту”, присвяченого “громадянській ідентичності” і “духовно-моральним цінностям”). Ще 26 млрд рублів заплановано на 2024-й і 2025 роки.

Для порівняння: державний Фонд кіно, який фінансує весь російський кінематограф, за 2023 року має розподілити всього 11,6 млрд рублів.

2 червня 2023 року Інститут опублікував підсумки конкурсу щодо створення “національного контенту”. 10 млрд рублів поділять між собою 163 проєкти. Серед них – “Рамзан. Ахмат – Сила Росії”, “Російський код. Суверенне майбутнє”, “Російська спадщина. Повернення додому” – документальний фільм про долю пам’яток архітектури на Донбасі. Крім цього, гранти отримали проєкти “Зроблено для фронту”, “Жінки Z”, “СВОі” та проєкт “Ті, що виїхали, як ви там?”.

Переможців конкурсів на отримання грантів затверджували члени наглядової ради ІРІ, до якої входять заступник керівника адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко, начальник управління президента Росії з громадських проєктів Сергій Новіков, голова комітету Держдуми з культури Олена Ямпольська та головний редактор RT Маргарита Симоньян.

Останнім часом представники ІРІ почали попереджати отримувачів грантів про те, що після підписання контрактів ті зобов’язуються не брати на роботу “іноагентів”, також у проєкті не повинні звучати антивоєнні заклики.

Типові контракти взагалі забороняють будь-яку публічну критику влади, зокрема в соціальних мережах, за порушення цієї умови знімальна група має заплатити неустойку, яку можна порівняти з бюджетом проєкту.

Джерело: Медуза, Важные истории

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