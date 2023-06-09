РФ должна ответить за преступления: экоактивистка Грета Тунберг отреагировала на подрыв Каховской ГЭС

Экоактивистка Грета Тунберг поддержала Украину из-за экоцида, который устроили российские войска подрывом Каховской гидроэлектростанции. По ее мнению, РФ должна ответить за военные преступления.

— Этот экоцид как продолжение неспровоцированного полномасштабного вторжения России в Украину является еще одним зверством, которое оставляет мир потерянным для слов. Наши взгляды снова обращены к России, которая должна ответить за свои преступления, — считает она.

Перед этим экоактивистка Грета Тунберг пообщалась с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Во время разговора с главой государства она спросила, что можно сделать, чтобы помочь Украине и усилить давление на международные организации для гуманитарной миссии.

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