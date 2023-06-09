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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

РФ має відповісти за злочини: екоактивістка Ґрета Тунберг відреагувала на підрив Каховської ГЕС

РФ має відповісти за злочини: екоактивістка Ґрета Тунберг відреагувала на підрив Каховської ГЕС
Фото: Getty Images

Екоактивістка Ґрета Тунберг підтримала Україну через екоцид, який влаштували російські війська підривом Каховської гідроелектростанції. На її думку, РФ має відповісти за воєнні злочини.

– Цей екоцид як продовження неспровокованого повномасштабного вторгнення Росії в Україну є ще одним звірством, яке залишає світ втраченим для слів. Наші погляди знову звернені до Росії, яка має відповісти за свої злочини, – вважає вона.

РФ має відповісти за злочини: екоактивістка Ґрета Тунберг відреагувала на підрив Каховської ГЕС

Перед цим екоактивістка Ґрета Тунберг поспілкувалась з президентом України Володимиром Зеленським.

Під час розмови з главою держави вона запитала, що можна зробити, щоб допомогти Україні та посилити тиск на міжнародні організації для гуманітарної місії.

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Війна в Україні, Володимир Зеленський, екологічна катастрофа, Каховська ГЕС, Ґрета Тунберґ
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