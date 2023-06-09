РФ має відповісти за злочини: екоактивістка Ґрета Тунберг відреагувала на підрив Каховської ГЕС

Екоактивістка Ґрета Тунберг підтримала Україну через екоцид, який влаштували російські війська підривом Каховської гідроелектростанції. На її думку, РФ має відповісти за воєнні злочини.

– Цей екоцид як продовження неспровокованого повномасштабного вторгнення Росії в Україну є ще одним звірством, яке залишає світ втраченим для слів. Наші погляди знову звернені до Росії, яка має відповісти за свої злочини, – вважає вона.

Перед цим екоактивістка Ґрета Тунберг поспілкувалась з президентом України Володимиром Зеленським.

Під час розмови з главою держави вона запитала, що можна зробити, щоб допомогти Україні та посилити тиск на міжнародні організації для гуманітарної місії.

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