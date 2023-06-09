33 страны поддержали Украину в иске против России в суде ООН по конвенции о геноциде

Решением четырнадцати судей против одного Международный суд ООН принял решение о приобщении 33 стран к иску Украины против России из-за нарушения Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него.

Об этом в пятницу, 9 июня сообщили в пресс-службе суда.

– Главный судебный орган Организации Объединенных Наций, принял решение о приемлемости заявлений о вступлении в дело, поданных 33 государствами по делу по обвинениям в геноциде в соответствии с Конвенцией о предотвращении преступления геноцида и наказании за него по делу Украины против Российской Федерации, – говорится в сообщении.

Украину поддержали: Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Канада, Нидерланды, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Латвия, Княжество Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания, Швеция и Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии.

Слушания по первому иску Украины против России, где РФ обвиняют в нарушении двух конвенций ООН, начались 6 июня и завершатся 14 июня. Соответственно, потенциально решение может быть принято в конце 2023 — начале 2024 года.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.