Июль, 01 в 19:27

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина подала меморандум в Международный суд ООН.

По его данным, это должно помочь привлечь Россию к ответственности и возмещению ущерба, причиненного Украине.

– Украина подала меморандум в Международный суд ООН. Мы доказываем, что РФ нарушила Конвенцию о геноциде, оправдывая свою военную агрессию безосновательными обвинениями Украины в “геноциде”. Это важный шаг для привлечения РФ к ответственности и возмещению причиненного ущерба, – написал Кулеба в сообщении, опубликованном на его странице в Twitter 1 июля.