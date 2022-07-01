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Факты / Украина

РФ нарушила Конвенцию о геноциде, Украина подала Меморандум в суд ООН – Кулеба

Анастасия Гевко, редактор ленты
Дмитро Кулеба
Фото: УНИАН

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина подала меморандум в Международный суд ООН.

По его данным, это должно помочь привлечь Россию к ответственности и возмещению ущерба, причиненного Украине.

– Украина подала меморандум в Международный суд ООН. Мы доказываем, что РФ нарушила Конвенцию о геноциде, оправдывая свою военную агрессию безосновательными обвинениями Украины в “геноциде”. Это важный шаг для привлечения РФ к ответственности и возмещению причиненного ущерба, – написал Кулеба в сообщении, опубликованном на его странице в Twitter 1 июля.

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