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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

33 країни підтримали Україну у позові проти Росії в суді ООН за конвенцією про геноцид

Суд ООН, палац миру
Фото: Depositphotos

Рішенням 14 суддів проти одного Міжнародний суд ООН ухвалив рішення про долучення 33 країн до позову України проти Росії через порушення Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.

Про це в п’ятницю, 9 червня,  повідомили у пресслужбі суду. 

– Головний судовий орган Організації Об’єднаних Націй, ухвалив рішення щодо прийнятності заяв про вступ у справу, поданих 33 державами у справі щодо звинувачень у геноциді відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього у справі України проти Російської Федерації, – йдеться у повідомленні. 

Україну підтримали: Австралія, Австрія, Бельгія, Болгарія, Канада, Нідерланди, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Ірландія, Італія, Латвія, Князівство Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Нова Зеландія, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція і Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії. 

Слухання за першим позовом України проти Росії, де РФ звинувачують у порушенні двох конвенцій ООН, почалися 6 червня і завершаться 14 червня. Відповідно, потенційно рішення може бути ухвалене наприкінці 2023-го – на початку 2024 року.

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