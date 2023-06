В Турции прогремел взрыв на заводе по производству ракет и взрывчатки: есть погибшие

В субботу, 10 июня, прогремел взрыв на заводе по производству ракетной техники и взрывчатых веществ в провинции Анкара (Турция).

В Министерстве национальной обороны страны сообщили о пяти погибших в результате инцидента.

Эльмадаг – город и район в провинции Анкара, в географическом районе Центральная Анатолия.

По данным турецкого агентства Anadolu, трагический инцидент произошел на предприятии корпорации MKE (Машинная и химическая индустрия).

Мощный взрыв прогремел утром, около 08:50, после вспыхнувшего на заводе пожара. После этого в небо поднялся столб дыма.

There is an explosion in Turkiye Missile factory in Ankara,5 killed. pic.twitter.com/py5YCz7RIn

— Mahboob Ahmad (@Mahboobahmad110) June 10, 2023