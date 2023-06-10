В Турции прогремел взрыв на заводе по производству ракет и взрывчатки: есть погибшие

В субботу, 10 июня, прогремел взрыв на заводе по производству ракетной техники и взрывчатых веществ в провинции Анкара (Турция).

В Министерстве национальной обороны страны сообщили о пяти погибших в результате инцидента.

– На заводе ракетно-взрывчатых веществ в районе Эльмадаг в Анкаре произошел взрыв. В результате взрыва погибли 5 наших работников. Начато судебное и административное расследование, – отметили в министерстве.

Эльмадаг – город и район в провинции Анкара, в географическом районе Центральная Анатолия.

По данным турецкого агентства Anadolu, трагический инцидент произошел на предприятии корпорации MKE (Машинная и химическая индустрия).

Мощный взрыв прогремел утром, около 08:50, после вспыхнувшего на заводе пожара. После этого в небо поднялся столб дыма.

BREAKING :

There is an explosion in Turkiye Missile factory in Ankara,5 killed. pic.twitter.com/py5YCz7RIn — Mahboob Ahmad (@Mahboobahmad110) June 10, 2023

На завод были направлены спасатели и машины скорой помощи. Перед предприятием собрались родственники работников.

По предварительным данным, причиной взрыва могла стать химическая реакция в отделении изготовления динамитных шашек.

– Согласно информации, которую мы получили, взрыв мог быть вызван химической реакцией, и, к сожалению, пятеро работников погибли, — сообщил журналистам губернатор Анкары Васип Шахин.

На вопрос о том, существует ли возможность диверсии, он заявил, что первоочередной версией все же является химическая реакция. Однако прокуроры изучают все версии, экспертизы продолжаются.

#SONDURUM

MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası’nda yangın Önce patlama sesi duyuldu ardından dumanlar yükselmeye başladı pic.twitter.com/9hng3U6SCH — A Haber (@ahaber) June 10, 2023

#SONDAKİKA

MKE Roket Fabrikası’nda Patlama: 5 Şehit Ankara Valisi Vasip Şahin: Patlama kimyasal tepkimeden kaynaklandı pic.twitter.com/MANh5r9XqQ — A Haber (@ahaber) June 10, 2023

В турецком Минобороны уточнили, что взрыв произошел внезапно, в отдельном небольшом здании. Записи камер видеонаблюдения свидетельствуют, что до момента взрыва там не происходило ничего чрезвычайного.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил провести детальное расследование инцидента на оборонном предприятии.

Источник: Минобороны Турции

Источник : Anadolu

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