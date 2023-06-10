Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Эти испуганные глаза, это была очень щемящая картина — автор фото о псе, который обнимает ногу волонтера
Застрелил сначала жену, потом любовника: что известно о стрельбе в Одессе
Армения не союзник России в войне против Украины — Пашинян
Лукашенко в больнице в критическом состоянии — СМИ
Плюнули в лицо и назвали к*рвой. Маленькая украинка стала жертвой буллинга в Чехии
Світ
Юлия Соколова, редактор ленты

В Турции прогремел взрыв на заводе по производству ракет и взрывчатки: есть погибшие

Вибух на заводі в Туреччині
Фото: Getty Images

В субботу, 10 июня, прогремел взрыв на заводе по производству ракетной техники и взрывчатых веществ в провинции Анкара (Турция).

В Министерстве национальной обороны страны сообщили о пяти погибших в результате инцидента.

– На заводе ракетно-взрывчатых веществ в районе Эльмадаг в Анкаре произошел взрыв. В результате взрыва погибли 5 наших работников. Начато судебное и административное расследование, – отметили в министерстве.

Эльмадаг – город и район в провинции Анкара, в географическом районе Центральная Анатолия.

По данным турецкого агентства Anadolu, трагический инцидент произошел на предприятии корпорации MKE (Машинная и химическая индустрия).

Мощный взрыв прогремел утром, около 08:50, после вспыхнувшего на заводе пожара. После этого в небо поднялся столб дыма.

На завод были направлены спасатели и машины скорой помощи. Перед предприятием собрались родственники работников.

По предварительным данным, причиной взрыва могла стать химическая реакция в отделении изготовления динамитных шашек.

– Согласно информации, которую мы получили, взрыв мог быть вызван химической реакцией, и, к сожалению, пятеро работников погибли, — сообщил журналистам губернатор Анкары Васип Шахин.

На вопрос о том, существует ли возможность диверсии, он заявил, что первоочередной версией все же является химическая реакция. Однако прокуроры изучают все версии, экспертизы продолжаются.

В турецком Минобороны уточнили, что взрыв произошел внезапно, в отдельном небольшом здании. Записи камер видеонаблюдения свидетельствуют, что до момента взрыва там не происходило ничего чрезвычайного.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил провести детальное расследование инцидента на оборонном предприятии.

Читайте также
В Швеции прогремел взрыв на заводе по производству боеприпасов – что известно
В Турции прогремел взрыв на заводе по производству ракет и взрывчатки: есть погибшие

Источник: Минобороны Турции

Источник: Anadolu
Анкара, Взрыв, Завод, Туреччина
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Над Одессой ночью сбили 8 дронов. Из-за падения обломков есть погибшие и 26 раненых
В Турции прогремел взрыв на заводе по производству ракет и взрывчатки: есть погибшие
На Днепропетровщине раздались взрывы: работает ПВО
В Турции прогремел взрыв на заводе по производству ракет и взрывчатки: есть погибшие
Оккупанты заминировали химзавод в Крыму – взрыв может привести к техногенной катастрофе
кримський завод титан
В Воронеже дрон врезался в многоэтажку: поврежден фасад, есть раненые
безпілотник у Воронежі
Один человек погиб, трое травмированы: над Звягелем сбито ракету
Обстріл Звягеля 9 червня 2023
Видео
Подрыв ГЭС: Маляр заявила, что РФ продвигает свои нарративы через проплаченные статьи в СМИ

Появление в западных СМИ фейков о якобы подрыве Каховской ГЭС со стороны ВСУ – это обычная тактика РФ, сообщила Анна Маляр.

Мария Степанюк, Яна Брензей
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (09.06.2023)
В Турции прогремел взрыв на заводе по производству ракет и взрывчатки: есть погибшие
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (09.06.2023)
В Турции прогремел взрыв на заводе по производству ракет и взрывчатки: есть погибшие
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (09.06.2023)
В Турции прогремел взрыв на заводе по производству ракет и взрывчатки: есть погибшие
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:00 (09.06.2023)
В Турции прогремел взрыв на заводе по производству ракет и взрывчатки: есть погибшие
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь