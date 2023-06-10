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Світ
Юлія Соколова, редакторка стрічки

У Туреччині прогримів вибух на заводі з виробництва ракет та вибухівки: є загиблі

Вибух на заводі в Туреччині
Фото: Getty Images

У суботу, 10 червня, прогримів вибух на заводі з виробництва ракетної техніки та вибухових речовин у провінції Анкара (Туреччина).

У Міністерстві національної оборони країни повідомили про п’ятьох загиблих унаслідок інциденту.

– На заводі ракетно-вибухових речовин в районі Ельмадаг в Анкарі стався вибух. Унаслідок вибуху загинули 5 наших працівників. Розпочато судове та адміністративне розслідування, – зазначили в міністерстві.

Ельмадаг – це місто та район у провінції Анкара в географічному районі Центральна Анатолія.

За даними турецького агентства Anadolu, трагічний інцидент стався на підприємстві корпорації MKE (Машинна та хімічна індустрія).

Потужний вибух пролунав вранці, близько 08:50 після пожежі, яка спалахнула на заводі. Після цього в небо здійнявся стовп диму.

На завод були направлені рятувальники та машини швидкої допомоги. Перед підприємством зібралися родичі працівників.

За попередніми даними, причиною вибуху могла стати хімічна реакція у відділенні виготовлення динамітних шашок.

– Згідно з інформацією, яку ми отримали, вибух міг бути спричинений хімічною реакцією, і, на жаль, п’ятеро працівників загинули, – повідомив журналістам губернатор Анкари Васіп Шахін.

На запитання про те, чи існує ймовірність диверсії, він заявив, що першочерговою версією все ж є хімічна реакція. Проте прокурори вивчають всі версії, експертизи тривають.

У турецькому Міноборони уточнили, що вибух стався раптово, в окремій невеликій будівлі. Записи камер відеоспостереження свідчать, що до моменту вибуху там не відбувалося нічого надзвичайного.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган доручив провести детальне розслідування інциденту на оборонному підприємстві.

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Джерело: Міноборони Туреччини

Джерело: Anadolu
Анкара, Вибух, Завод, Туреччина
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