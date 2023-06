У Туреччині прогримів вибух на заводі з виробництва ракет та вибухівки: є загиблі

У суботу, 10 червня, прогримів вибух на заводі з виробництва ракетної техніки та вибухових речовин у провінції Анкара (Туреччина).

У Міністерстві національної оборони країни повідомили про п’ятьох загиблих унаслідок інциденту.

Ельмадаг – це місто та район у провінції Анкара в географічному районі Центральна Анатолія.

За даними турецького агентства Anadolu, трагічний інцидент стався на підприємстві корпорації MKE (Машинна та хімічна індустрія).

Потужний вибух пролунав вранці, близько 08:50 після пожежі, яка спалахнула на заводі. Після цього в небо здійнявся стовп диму.

BREAKING :

There is an explosion in Turkiye Missile factory in Ankara,5 killed. pic.twitter.com/py5YCz7RIn

— Mahboob Ahmad (@Mahboobahmad110) June 10, 2023