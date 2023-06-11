Хочуть побачити всі наслідки знищення ГЕС: ООН закличе допомогти Україні через кілька тижнів

Організація Об’єднаних Націй планує зачекати кілька тижнів, перш ніж виступити з закликом щодо надання Україні додаткових коштів для боротьби з наслідками руйнування Каховської ГЕС.

Заступник генсека ООН Мартін Гріффітс сказав, що організація хоче побачити економічні наслідки, наслідки для здоров’я та навколишнього середовища.

Водночас в інтерв’ю Associated Press він сказав, що вже відомо, що через катастрофу 700 тис. людей втратили доступ до питної води.

Гріффітс зауважив, що руйнівні повені в Україні майже неминуче призведуть до зниження експорту зерна та підвищення цін на продукти харчування в усьому світі.

— Це вірусна проблема. Але правда полягає в тому, що це лише початок розуміння наслідків цього вчинку, – додав він.

Росія досі не надала ООН доступ до окупованих нею територій Херсонщини для допомоги постраждалим від повені, однак в ООН все ще сподіваються на зрушення у цьому питанні.

Гріффітс також зауважив, що вода понесла міни, що загрожує дорослим та дітям. Він сказав, що це “каскад проблем”, які починаються з того, щоб дозволити людям вижити сьогодні, а потім дати їм якісь перспективи на завтра.

Нагадаємо, в ніч проти 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію.

Джерело : AP News

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