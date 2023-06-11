Сравнил африканцев с обезьянами: Румыния отзывает посла из Кении

Румыния решила отозвать своего посла в Кении, а также попросила прощения после того, как он сравнил африканцев с обезьянами. Румынский дипломат Драгош Тигау сделал это во время встречи в здании ООН в столице Кении Найроби 26 апреля.

По сообщениям AFP, Тигау якобы сказал, что “африканская группа присоединилась к нам”, когда увидел за окном обезьяну.

Впервые об этом сообщил представитель кенийского МИД Камау Мачария, который написал в Twitter, что “шокирован и возмущен” этим инцидентом. Он также утверждал, что были попытки скрыть поведение Тигау.

Африканские дипломаты потребовали публичных извинений. Кенийские СМИ писали, что тамошние чиновники настаивали на том, что частных извинений недостаточно.

В субботу Румыния объявила, что была проинформирована об инциденте только на этой неделе и сейчас начала процедуру отзыва своего посла.

— Мы глубоко сожалеем об этой ситуации и приносим свои извинения всем, кто пострадал. Любое поведение или комментарии расистского характера являются абсолютно неприемлемыми, — говорится в заявлении МИД Румынии.

В ведомстве выразили надежду, что это не повлияет на отношения Румынии с африканскими странами. В целом Румыния взаимодействует со странами Африки через ЕС, но у нее есть двусторонние торговые соглашения, в частности, с Египтом.

Между тем румынские СМИ указывают, что это уже не первый случай, когда страна оказывается в неудобном положении из-за оскорблений со стороны дипломатов.

В 2014 году посла Румынии в Армении отозвали после антисемитских шуток о боссах-евреях и сомнений в нравственности однополых отношений.

В следующем году Бухарест извинился после того, как в приглашениях на прием в его посольстве в Париже случайно появились нелестные описания некоторых гостей — среди прочего, они были названы “отвратительными” и “нежелательными”.

Фото: Foaia românească

Источник : BBC

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