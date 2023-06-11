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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Порівняв африканців із мавпами: Румунія відкликає посла з Кенії

Драгош Тігау

Румунія вирішила відкликати свого посла в Кенії, а також попросила вибачення після того, як він порівняв африканців з мавпами. Румунський дипломат Драгош Тігау зробив це під час зустрічі в будівлі ООН в столиці Кенії Найробі 26 квітня.

За повідомленнями AFP, Тігау нібито сказав, що “африканська група приєдналася до нас”, коли побачив за вікном мавпу.

Вперше про це повідомив речник кенійського МЗС Камау Мачарія, який написав у Twitter, що “шокований та обурений” цим інцидентом. Він також стверджував, що були спроби приховати поведінку Тігау.

Африканські дипломати зажадали публічних вибачень. Кенійські ЗМІ писали, що тамтешні чиновники наполягали на тому, що приватних вибачень недостатньо.

У суботу Румунія оголосила, що була поінформована про інцидент лише цього тижня та зараз розпочала процедуру відкликання свого посла.

— Ми глибоко шкодуємо про цю ситуацію і приносимо свої вибачення всім, хто постраждав. Будь-яка поведінка або коментарі расистського характеру є абсолютно неприйнятними, – йдеться в заяві МЗС Румунії.

У відомстві висловили надію, що це не вплине на відносини Румунії з африканськими країнами. Здебільшого Румунія взаємодіє з країнами Африки через ЄС, але вона має двосторонні торговельні угоди, зокрема, з Єгиптом.

Тим часом румунські ЗМІ вказують, що це вже не перший випадок, коли країна опиняється у незручному становищі через образи з боку дипломатів.

У 2014 році посла Румунії у Вірменії відкликали після антисемітських жартів про босів-євреїв і сумнівів у моральності одностатевих стосунків.

Наступного року Бухарест вибачився після того, як у запрошеннях на прийом у його посольстві в Парижі випадково з’явилися невтішні описи деяких гостей – серед іншого, вони були названі “огидними” і “небажаними”.

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Фото: Foaia românească

Джерело: BBC
Африка, Дипломати, Кенія, Румунія, скандал
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