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Юлия Захарченко, редактор ленты

Белый дом скоро объявит новый пакет военной помощи Украине — Кирби

Джон Кірбі
Фото: Getty Images

Администрация Белого дома вскоре планирует объявить о выделении следующего пакета военной помощи Украине из имеющихся резервов Пентагона по полномочиям президента США Джо Байдена.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби во время пресс-брифинга в Вашингтоне.

— Вы видели пакет помощи, выделенный в рамках программы USAI, о котором было объявлено в конце недели. Я думаю, очень-очень скоро вы увидите дополнительные пакеты помощи, которые предоставят США, — рассказал координатор Совета нацбезопасности Белого дома.

Джон Кирби заверил, что в Вашингтоне знают, какое вооружение необходимо Вооруженным силам Украины для дальнейших контрнаступательных масштабных действий на временно оккупированных российскими войсками территориях.

Представитель Белого дома подчеркнул, что Соединенные Штаты Америки будут сосредоточены на том, чтобы Украина в первую очередь могла достичь успеха на поле боя с Российской Федерацией.

Корреспондент Голоса Америки Карла Бабб утверждает, что в новый пакет военной помощи Украине на сумму до $325 млн могут войти бронированные машины Stryker и боевые машины пехоты Bradley.

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Источник: Укринформ
Білий дім, Война в Украине, Джон Кірбі, ВСУ, Пентагон, США
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