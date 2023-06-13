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Юлия Захарченко, редактор ленты

Бои жесткие, но украинское движение есть — это очень важно: Зеленский о деоккупации территорий

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел сегодня Ставку верховного главнокомандующего, на которой заслушали ключевые доклады от командующих оперативных и горячих направлений — Хортица и Таврия.

Об этом заявил глава государства в вечернем видеообращении за 12 июня 2023 года.

— Бои жесткие, но наше движение есть, и это очень важно. Потери у врага именно такие, как нам нужно. И хотя погода в эти дни неблагоприятная, дожди нашу задачу усложняют, но все равно прочность наших воинов дает результат. Я благодарю за это каждого, кто сейчас в бою, поддерживает наши боевые бригады на соответствующих направлениях, — заявил президент Украины.

По словам Зеленского, генералы Александр Сырский и Александр Тарнавский доложили сегодня об успехах, которые уже имеет Украина, на каких точках фронта требуется усиление и какими действиями можно сломать больше российских позиций.

— Спасибо нашим парням за каждый украинский флаг, который сейчас возвращается на законное место в селах на только что деоккупированной территории! Спасибо и за весомое пополнение нашего обменного фонда, — отметил глава государства.

Он рассказал, что на Ставке был заслушан доклад Главкома по общей ситуации, МВД и СБУ, который касается стабилизационных мероприятий на деоккупированной территории.

В то же время Украина сейчас очень активно работает с поставками необходимого оружия и снарядов. Также был доклад разведки о вариантах действий врага, однако Украина сохраняет и усиливает оперативное доминирование.

— Отдельно благодарен за Бахмут — увеличиваем наш контроль на этом направлении, — сказал президент Украины.

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Война в Украине, Владимир Зеленский, Офис президента, українські військові
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