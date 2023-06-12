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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Семь стран ЕС призвали отказаться от принципа единогласия во внешней политике

прапори ЄС
Фото: Pixabay

Главы МИД семи стран Европейского Союза призвали отойти от принципа единодушия в принятии решений в общей внешней политике и политике безопасности ЕС и шире использовать голосование квалифицированным большинством.

Об этом говорится в их общей позиции, которую опубликовало издание Politico.

С таким предложением выступили министры иностранных дел Германии, Бельгии, Испании, Словении, Люксембурга, Румынии и Нидерландов.

Министры заявили, что Евросоюзу следует усилить свою способность действовать в сфере внешней политики и политики безопасности во время кризиса, и, поскольку ЕС расширяется, успешная европейская интеграция требует эффективного функционирования его институтов.

— Подавляющее большинство решений во внешней политике ЕС требует единодушия — что в некоторых случаях может замедлить нашу способность действовать. Именно вопреки, а не благодаря этим правилам, мы смогли согласовать 10 пакетов санкций против России в ответ на ее агрессивную войну против суверенного государства, — пояснили министры.

Они предлагают шире использовать “конструктивное воздержание” при принятии решений. Этот принцип позволит принимать те или иные вопросы, если одно из государств будет выступать против, но не возражает против решения, и, таким образом, не останавливает других 26 членов.

Министры предложили, чтобы голосование квалифицированным большинством прошло практическое испытание. А также выдвинули предложение адаптировать способ принятия решений в сферах, которые не требуют формального голосования, но, тем не менее, на практике применяют консенсус.

— Например, когда высокий представитель делает публичное заявление от имени ЕС, его текст можно было бы согласовать в имплементационном решении Совета квалифицированным большинством, в соответствии со статьей 31 (2) Договора о ЕС. Это ускорило бы нашу коммуникацию и сделало бы наш европейский голос сильнее, — говорится в публикации.

В то же время, главы дипломатий выразили понимание, что некоторые партнеры из ЕС могут иметь беспокойство относительно использования голосования квалифицированным большинством во внешней политике ЕС.

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Європейський Союз

Источник: Politico
Європейський Союз, Испания, Бельгия, Люксембург, Нидерланды, Німеччина, Румунія, Словенія
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