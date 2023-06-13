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Юлия Захарченко, редактор ленты

Украина создает Альянс оборонных индустрий: Кулеба рассказал о трех главных задачах

Дмитро Кулеба
Фото: МИД

Украина создает Альянс оборонных индустрий для устойчивых поставок оружия и привлечения западных технологий в отечественный оборонно-промышленный комплекс, в частности, Минстратегпром и Укроборонпром. Это позволит решить три главных задачи.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире национального информационного телемарафона Единые новости.

— Украина еще несколько месяцев назад начала говорить с партнерами о том, что необходимо развертывание новых мощностей оборонной индустрии и создание альянсов для интеграции в оборонную промышленность Запада. Так мы обеспечим не только стабильность поставок для ВСУ, но и пополнение складов партнеров, — утверждает глава МИД.

Дмитрий Кулеба отметил, что Альянс оборонных индустрий позволит решить три главные задачи для Украины:

  • обеспечить постоянство поставок, чтобы Украина планомерно получала от партнеров артснаряды, стволы, запчасти к технике, новую технику и прочее;
  • интегрировать ОПК Украины в западную оборонную промышленность, привлечь западные технологии и вывести качество изготовленного оружия на новый уровень;
  • наладить новые современные военные разработки для Украины: дроны, производство точных снарядов и другого необходимого оборудования.

Глава МИД Украины добавил, что вскоре министры обороны государств-членов НАТО также будут обсуждать с военной промышленностью НАТО, как двигаться дальше.

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Война в Украине, витрати на оборону, Дмитрий Кулеба, Міноборони України, МИД, МЗС України, НАТО, Укроборонпром
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