Україна створює Альянс оборонних індустрій: Кулеба розповів про три головних завдання

Україна створює Альянс оборонних індустрій для сталого постачання зброї та залучення західних технологій у вітчизняний оборонно-промисловий комплекс, зокрема, Мінстратегпром і Укроборонпром. Це дозволить вирішити три головних завдання.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі національного інформаційного телемарафону Єдині новини.

– Україна ще кілька місяців тому почала говорити з партнерами про те, що необхідне розгортання нових потужностей оборонної індустрії та створення альянсів для інтеграції в оборонну промисловість Заходу. Так ми забезпечимо не лише стабільність постачання для ЗСУ, але і поповнення складів партнерів, – стверджує очільник МЗС.

Дмитро Кулеба зазначив, що Альянс оборонних індустрій дозволить вирішити три головних завдання для України:

забезпечити сталість постачання, щоб Україна планомірно отримувала від партнерів артснаряди, стволи, запчастини до техніки, нову техніку та інше;

інтегрувати ОПК України в західну оборонну промисловість, залучити західні технології та вивести якість виготовленої зброї на новий рівень;

налагодити нові сучасні військові розроблення для України: дрони, виробництво точних снарядів та іншого необхідного обладнання.

Глава МЗС України додав, що незабаром міністри оборони держав-членів НАТО також будуть обговорювати з військовою промисловістю НАТО, як рухатися далі.

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