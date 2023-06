Официальное военное преступление. В РФ судят пленных защитников Азовстали, в ОП отреагировали

В среду, 14 июня, в России начался суд над украинскими защитниками, которые попали в плен во время боев за Азовсталь.

Об этом сообщает AP.

Указано, что из 24 человек, которым предъявлено обвинение, двух обменяли на российских военнопленных. Из остальных 22 подсудимых, которые предстали перед судом, восемь — женщины, которые, по сообщениям, работали поварами в батальоне Азов.

Если азовцев признают виновными, им грозит от 15 лет до пожизненного заключения.

Советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что судилище, которое устроили россияне над украинскими военнопленными, является официальным военным преступлением.

Подоляк подчеркнул, что подобные издевательства над комбатантами — это официальное военное преступление, которое должно получить надлежащую оценку Международного уголовного суда.

The photos of the show trial of #Azovstal‘s defenders in #Rostov are nothing but disgusting. Glossy prosecutors and dressed-up jurors with brilliant smiles “judge” boys and girls who look like skeletons after a concentration camp and torture. Such abuse of combatants is an… pic.twitter.com/Xce4kPh2JU

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 15, 2023