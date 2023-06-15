Официальное военное преступление. В РФ судят пленных защитников Азовстали, в ОП отреагировали

В среду, 14 июня, в России начался суд над украинскими защитниками, которые попали в плен во время боев за Азовсталь.

Об этом сообщает AP.

Указано, что из 24 человек, которым предъявлено обвинение, двух обменяли на российских военнопленных. Из остальных 22 подсудимых, которые предстали перед судом, восемь — женщины, которые, по сообщениям, работали поварами в батальоне Азов.

Если азовцев признают виновными, им грозит от 15 лет до пожизненного заключения.

Советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что судилище, которое устроили россияне над украинскими военнопленными, является официальным военным преступлением.

— Лощеные прокуроры и разодетые присяжные с блестящими улыбками “судят” ребят, напоминающих скелеты после концлагеря и пыток, — написал он.

Подоляк подчеркнул, что подобные издевательства над комбатантами — это официальное военное преступление, которое должно получить надлежащую оценку Международного уголовного суда.

The photos of the show trial of #Azovstal‘s defenders in #Rostov are nothing but disgusting. Glossy prosecutors and dressed-up jurors with brilliant smiles “judge” boys and girls who look like skeletons after a concentration camp and torture. Such abuse of combatants is an… pic.twitter.com/Xce4kPh2JU — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 15, 2023

В августе 2022 года Верховный суд РФ признал полк Азов террористической организацией и запретил его деятельность в России.

20 мая 2022 года украинские военные, которые держали Азовсталь в Мариуполе, получили приказ прекратить оборону.

Президент Украины Владимир Зеленский в июне 2022 года сообщил, что после боев за Мариуполь в российском плену оказались более 2,5 тыс. защитников.

В рамках обменов военнопленными Украина постепенно возвращает бойцов.

Фото: Михаил Подоляк

Источник : AP

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