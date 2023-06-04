Калина, Волына и Редис. Как сейчас выглядят командиры Азова

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук по просьбе Зеленского встретился в Турции с защитниками Азовстали.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Напомним, по условиям обмена, командир Азова, Герой Украины Денис Прокопенко (Редис), его заместитель Святослав Паламар (Калина), исполняющий обязанности командира 36 отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский (Волына), Олег Хоменко и Денис Шлега из Нацгвардии Украины сейчас находятся в Турции.

По словам Стефанчука, они полны решимости продолжать борьбу и стремятся вернуться домой.

– Все наши защитники полны решимости продолжать борьбу и стремятся вернуться домой. Полноценная поддержка всех наших героев — это обязанность государства. Потому что мы ценим каждого, – отметил спикер.

Напомним, в сентябре 2022 года в рамках обмена удалось освободить 215 украинских защитников. Среди них — командиры защитников Азовстали. С тех пор пятеро азовцев находятся в Турции под личными гарантиями защиты и безопасности Эрдогана.

Фото: Руслан Стефанчук

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