Офіційний воєнний злочин. У РФ судять полонених захисників Азовсталі, в ОП відреагували
У середу, 14 червня, у Росії розпочався суд над українськими захисниками, які потрапили в полон під час боїв за Азовсталь.
Про це повідомляє AP.
Зазначено, що з 24 осіб, яким висунуто обвинувачення, двох обміняли на російських військовополонених. Із решти 22 підсудних, які постали перед судом, вісім – жінки, які, за повідомленнями, працювали кухарями в батальйоні Азов.
Якщо азовців визнають винними, їм загрожує від 15 років до довічного ув’язнення.
Радник глави ОП Михайло Подоляк зазначив, що судилище, яке влаштували росіяни над українськими військовополоненими, є офіційним воєнним злочином.
– Лощені прокурори та виряджені присяжні з блискучими посмішками “судять” хлопців та дівчат, що нагадують скелети після концтабору і тортур, – написав він.
Подоляк підкреслив, що подібні знущання над комбатантами – це офіційний воєнний злочин, який має отримати належну оцінку Міжнародного кримінального суду.
The photos of the show trial of #Azovstal‘s defenders in #Rostov are nothing but disgusting. Glossy prosecutors and dressed-up jurors with brilliant smiles “judge” boys and girls who look like skeletons after a concentration camp and torture. Such abuse of combatants is an… pic.twitter.com/Xce4kPh2JU
— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 15, 2023
У серпні 2022 року Верховний суд РФ визнав полк Азов терористичною організацією і заборонив його діяльність в Росії.
20 травня 2022 року українські військові, які тримали Азовсталь у Маріуполі, отримали наказ припинити оборону.
Президент України Володимир Зеленський у червні 2022 року повідомив, що після боїв за Маріуполь у російському полоні опинились понад 2,5 тисячі захисників.
В рамках обмінів військовополоненими Україна поступово повертає бійців.
Фото: Михайло Подоляк