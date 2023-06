Офіційний воєнний злочин. У РФ судять полонених захисників Азовсталі, в ОП відреагували

У середу, 14 червня, у Росії розпочався суд над українськими захисниками, які потрапили в полон під час боїв за Азовсталь.

Про це повідомляє AP.

Зазначено, що з 24 осіб, яким висунуто обвинувачення, двох обміняли на російських військовополонених. Із решти 22 підсудних, які постали перед судом, вісім – жінки, які, за повідомленнями, працювали кухарями в батальйоні Азов.

Якщо азовців визнають винними, їм загрожує від 15 років до довічного ув’язнення.

Радник глави ОП Михайло Подоляк зазначив, що судилище, яке влаштували росіяни над українськими військовополоненими, є офіційним воєнним злочином.

– Лощені прокурори та виряджені присяжні з блискучими посмішками “судять” хлопців та дівчат, що нагадують скелети після концтабору і тортур, – написав він.

Подоляк підкреслив, що подібні знущання над комбатантами – це офіційний воєнний злочин, який має отримати належну оцінку Міжнародного кримінального суду.

The photos of the show trial of #Azovstal‘s defenders in #Rostov are nothing but disgusting. Glossy prosecutors and dressed-up jurors with brilliant smiles “judge” boys and girls who look like skeletons after a concentration camp and torture. Such abuse of combatants is an… pic.twitter.com/Xce4kPh2JU

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 15, 2023