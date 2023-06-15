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Офіційний воєнний злочин. У РФ судять полонених захисників Азовсталі, в ОП відреагували

Офіційний воєнний злочин. У РФ судять полонених захисників Азовсталі, в ОП відреагували

У середу, 14 червня, у Росії розпочався суд над українськими захисниками, які потрапили в полон під час боїв за Азовсталь.

Про це повідомляє AP.

Зазначено, що з 24 осіб, яким висунуто обвинувачення, двох обміняли на російських військовополонених. Із решти 22 підсудних, які постали перед судом, вісім – жінки, які, за повідомленнями, працювали кухарями в батальйоні Азов.

Якщо азовців визнають винними, їм загрожує від 15 років до довічного ув’язнення.

Радник глави ОП Михайло Подоляк зазначив, що судилище, яке влаштували росіяни над українськими військовополоненими, є офіційним воєнним злочином.

– Лощені прокурори та виряджені присяжні з блискучими посмішками “судять” хлопців та дівчат, що нагадують скелети після концтабору і тортур, – написав він.

Подоляк підкреслив, що подібні знущання над комбатантами – це офіційний воєнний злочин, який має отримати належну оцінку Міжнародного кримінального суду.


У серпні 2022 року Верховний суд РФ визнав полк Азов терористичною організацією і заборонив його діяльність в Росії.

20 травня 2022 року українські військові, які тримали Азовсталь у Маріуполі, отримали наказ припинити оборону.

Президент України Володимир Зеленський у червні 2022 року повідомив, що після боїв за Маріуполь у російському полоні опинились понад 2,5 тисячі захисників.

В рамках обмінів військовополоненими Україна поступово повертає бійців.

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Фото: Михайло Подоляк

Джерело: AP
Азов, Азовсталь, Війна в Україні, Росія
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