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Украинцы имеют успех и способны освободить оккупированные территории — Столтенберг

Єнс Столтенберг
Фото: Depositphotos

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина начала контрнаступление и ВСУ достигают успехов на поле боя.

Об этом Столтенберг сказал в Брюсселе во время встречи в формате Рамштайн.

По его словам, поддержка, которую союзники по НАТО оказывают Украине в течение многих месяцев, на самом деле меняет ситуацию на поле боя. И сегодня представители стран Организации Североатлантического договора будут обсуждать, как продолжить эту поддержку.

— Мы видим ожесточенные бои. Это пока начало, но мы также видим, что украинцы и Украина способны освободить оккупированные земли. Война в Украине лишь демонстрирует необходимость быть вместе с Украиной и продолжать оказывать ей поддержку, — подчеркнул глава НАТО.

Кроме того, Столтенберг заявил, что страны НАТО очень заинтересованы и в усилении своей обороны. Сегодня представители стран НАТО встретятся с представителями оборонной промышленности и согласуют новые цели для обеспечения достаточного количества боеприпасов.

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Украинцы имеют успех и способны освободить оккупированные территории — Столтенберг

Сегодня перед заседанием в Брюсселе генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что союзники объявят новые пакеты военной помощи для Украины.

Источник: The Guardian
Йенс Столтенберг, Война в Украине, НАТО
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