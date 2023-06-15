Европарламент призывает страны НАТО пригласить Украину в Альянс — резолюция

Депутаты Европарламента призывают страны НАТО выполнить свои обязательства перед Украиной и предпринять шаги для приглашения страны вступить в Организацию Североатлантического договора.

Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.

За соответствующую резолюцию проголосовало 425 европарламентариев, 38 — против, а 42 воздержались.

Депутаты Европарламента надеются на то, что процесс присоединения Украины начнется после окончания войны и завершится как можно быстрее.

До тех пор, пока Украина не станет полноправным членом, Евросоюз и его государства-члены НАТО должны тесно сотрудничать с Украиной для разработки временных рамок гарантий безопасности, которые должны быть реализованы сразу после войны.

Европарламентарии уверены, что интеграция Украины в НАТО и ЕС укрепит европейскую глобальную безопасность.

Европарламент также выступает за адекватный пакет мер по восстановлению Украины в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной реконструкции страны.

Что касается переговоров о вступлении Украины в ЕС, то они начнутся в конце 2023 года. Депутаты надеются на положительную рекомендацию Европейской комиссии, поскольку Украина успешно выполнила семь шагов, изложенных в заключении Комиссии.

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